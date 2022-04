Llaman a audiencias públicas para aumentar gas y luz

La Secretaría de Energía de la Nación convocó a audiencias públicas para discutir nuevos incrementos en las tarifas de gas y de energía eléctrica, acordados por el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Las mismas tendrá lugar entre el 10 y el 12 de mayo, e incluirán la segmentación de subsidios, un nuevo esquema que se regirá por el principio de gradualidad, según explicó el organismo que conduce Darío Martínez, funcionario que tuvo fuertes cruces con el titular de Economía.

“La totalidad de los beneficiarios de tarifa social de gas no serán alcanzados por un nuevo incremento durante este año, mientras que para aquellos usuarios de electricidad del AMBA que tienen este beneficio, la nueva corrección no superará el 6% en promedio. Por su parte, el 10% de usuarios residenciales de los servicios de gas y de electricidad, con mayor capacidad de pago de la sociedad, dejará de recibir el beneficio de subsidio a la energía”, explicó la Secretaría.

En tal sentido, mencionó que “para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur excluidos quienes son beneficiarios de tarifa social, las facturas de luz tendrían una corrección en promedio del 17 por ciento. Por su lado esa corrección promedio para la mayoría de los usuarios de gas del país se ubicará en 21,5% con leves variaciones según las regiones”.

Según se informó, el incremento en las boletas rondará el 17% para la mayoría de los usuarios de energía eléctrica en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Para el caso del gas, quienes no tienen tarifa social ni forman parte del 10% de mayores ingresos, la suba rondará el 21,5 por ciento.

En referencia al sistema de segmentación, incluirá una diferenciación para usuarios de tarifa social, para el 10% de la población de mayores ingresos y un tercer grupo con incrementos de tarifas por debajo de la variación del salario.

“Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo, una corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos, representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración anterior”, mencionó la Secretaría de Energía.

“Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las actualizaciones tarifarias siempre serán inferiores a sus aumentos salariales, implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de sus ingresos en términos reales, con el objetivo de proteger los ingresos reales y mejorar el aspecto distributivo de la política de subsidios”, consideró la autoridad de aplicación.

Así, existirán tres niveles distintos de incrementos en los precios de la energía:

•Usuarios de gas beneficiarios de la tarifa social: no habrá otro incremento en su factura este año. Para el próximo año calendario, esa corrección será equivalente al 40% del salario del año anterior. Para los beneficiarios de tarifa social de Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no superará el 6 por ciento.

•Franja del 10% de usuarios de mayores ingresos: dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.

•Para el resto de los usuarios: el incremento total en la factura para cada año calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior. En función de este esquema, para el año 2022 y considerando la actualización tarifaria realizada en el pasado mes de marzo, el incremento propuesto para el mes de junio será en promedio del 17% para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y del 21,5% promedio sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país. Las variaciones exactas variarán según cada categoría de tarifa residencial y también la región para los usuarios de gas.