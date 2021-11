López: “No fuimos prolijos a la hora del elegir la próxima fecha del Zonal”

Fue la noticia de la semana en el ámbito del automovilismo zonal la decisión de que el premio “Coronación” se divida en dos partes. El 5 de diciembre corriendo la Promocional y el TC 2000 del Atlántico en el autódromo de Mar del Plata, y el 12 de diciembre la Monomarca y el Turismo Special de la Costa, en el “Juan Manuel Fangio”, de nuestra ciudad.

Mucho se habló de esta circunstancia, que causó sorpresa fundamentalmente porque horas antes se daba por confirmado que las 4 divisionales iban a Balcarce, el 5 de diciembre, y además porque a lo largo del año compartieron los espectáculos.

Surgieron diferencias, compromisos verbales asumidos con anterioridad y ello derivó en la toma de decisiones, que tuvieron fundamentalmente como objetivo causar el mal menor a las entidades organizadoras.

PALABRA DE JULIO LOPEZ

Julio López es el referente de los pilotos del Turismo Special de la Costa y forma parte de la Mesa del Automovilismo Zonal, ámbito donde se toman las determinaciones en los pasos a seguir y que involucra a las 4 divisionales.

El dirigente, en declaraciones al programa “RPM”, asumió que se cometieron errores y la determinación de correr en los dos autódromos consideró que fue “el mal menor”.

Al referirse al tema afirmó que “conformamos una Mesa del Zonal, compuesta por las 4 categorías, en la cual todos los temas son abordados. Por supuesto se generan debates, distintos puntos de vita, hay acuerdos, se ceden posturas, todo en pos del automovilismo”.

COMPULSA PARA BALCARCE, PALABRA PARA MAR DEL PLATA

Consideró que la Mesa del Automovilismo Zonal debe “hacer una autocrítica”. En ese sentido explicó que “hicimos una compulsa para el premio “Coronación”, para generar recursos. Los clubes oferentes fueron dos: de Mar del Plata y el Auto Club Balcarce. Esta compulsa fue ganada por Balcarce, que tuvo un ofrecimiento superior al de Mar del Plata. Es entonces cuando sale un acuerdo previo que se había hecho con Mar del Plata, por alguna razón. Cuando todo estaba dispuesto para correr en Balcarce las 4 categorías, empieza a tallar un acuerdo previo, con Rodolfo Nieto (titular de AMAD), a través de Gustavo Palotti, representando a la Mesa del Zonal. No fue un acuerdo personal de Palotti, lo hizo en nombre de la Mesa del Zonal, hablando de una fecha y prometiendo de palabra el premio “Coronación”, en Mar del Plata”.

Esta situación complicó la toma de decisiones. “Ahí se genera el gran dilema de la Mesa del Zonal. No es un compromiso, son dos compromisos asumidos, uno más reciente, con el Auto Club Balcarce, por su oferta, y otro anterior, algunos opinan prescripto por el tiempo, verbal con Mar del Plata”.

“EL MAL MENOR”

“Así la Mesa estaba dividida respecto de a quién había que cumplirle el compromiso. El tener dos compromisos asumidos es un error que hay que pagar y como Mesa del Automovilismo Zonal, tenemos que pagarlo. Se optó por el mal menor. No dejar de cumplir el compromiso con Balcarce, que hizo la oferta en desconocimiento total de lo que se había hablado con Mar del Plata, y tampoco fallarle a la gente de Mar del Plata, que también tiene derecho porque se le había dado una media palabra o como la quieran llamar”, señaló López.

Destacó que “no pudimos llegar a un acuerdo para hacerlo de manera conjunta. Se decidió que dos categorías vayan a Balcarce y dos categorías a Mar del Plata. Son cuestiones de desprolijidad, de desinteligencia, de falta de formalidad que es necesario tener. Hay que anotar, las palabras se las lleva el viento, tenemos frágil la memoria. Hay que ver además que porque se perdió una compulsa económica se sacó a relucir un acuerdo anterior, eso se tenía que haber expresado anteriormente. Cuando se impulsó lo de la compulsa económica no se habló de ninguna acuerdo con Mar del Plata. Ese fue el error, y me incluyo en cabeza de cada uno de los dirigentes, de los que soy parte”.

MEDIDAS SELECTIVAS

Cuando se le consultó a López si ya era un tema terminado lo del desdoblamiento de las fechas, dio a conocer algunas situaciones que hacen presumir que se está lejos pensar en que haya un cambio de decisiones. “Acá tenemos dos compromisos a cumplir, y tampoco podemos negar una cuestión, que son los condimentos de las personas y las personalidades, que pueden ayudar o ir en desmedro de un acuerdo constructivo. Hoy, con mucho pesar, tengo noticias de pilotos de la categoría que quisieron hacer una prueba en el autódromo de Mar del Plata y no fueron admitidos. Se habló de un derecho de admisión en el autódromo de Mar del Plata. Son cuestiones que no predisponen los ánimos a ceder. Ni el automovilismo ni los pilotos son merecedores de represalias, ni de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. A título de representante del TSC no aceptamos ningún tipo de presión, ni de un club, ni de nadie. No lo toleramos”.

SEGUIR EL DIALOGO

Sobre lo que viene a futuro tras las discrepancias que se han planteado, dijo que “la Mesa del Zonal tiene que seguir conformada, también es cierto que debemos tener previstas estas situaciones, aprender de esta lección, para no volver a tener esta situación de difícil resolución. Si hay algo que tenemos es que somos 4 personas que hemos sabido construir desde el diálogo y siempre en beneficio del automovilismo, sin dejar de reconocer que cada categoría tiene sus intereses. No podemos hacer automovilismo de manera individual”.

AJUSTAR NUMEROS

Otra complicación con la que se enfrentan los organizadores es con el tema presupuestario, ya que el costo organizativo es prácticamente el mismo para 4 categorías que para dos, con mucho menos ingresos. Expreso al respecto que “los organizadores tendrán que ajustar las cuestiones presupuestarias y las categorías tendremos que colaborar en ese sentido. No queremos generarle un perjuicio a nadie”.

