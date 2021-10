López: “No podíamos mantener al Estadio en estas condiciones”

El presidente de la Liga Balcarceña de Fútbol, Emiliano López, habló en Radio 100.9 y contó los motivos por los cuales se decidió “entregar las llaves del Estadio Municipal”.

Admitió que en los últimos 8 o 9 meses, el Municipio dejó de enviar dos empleados para el mantenimiento del predio. “Se rompió el acuerdo que teníamos y desde el Ejecutivo nos manifestaron que no disponían de empleados para trabajar en el Estadio”, señaló López tras una charla con el Intendente y el Secretario de Gobierno. Por este motivo, en comisión directiva se decidió no continuar haciéndose cargo del Estadio Municipal, aunque, indicaron, que esto no va a modificar para nada el torneo local.