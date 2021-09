Lorenzo Lescano: “Nadie nos pregunta si nos hace falta algo antes de correr”

Shalom Lescano acaba de consagrarse Campeona Sudamericana en Paraguay este fin de semana y ya piensa en el nacional de Chaco a disputarse en las próximas horas.

Lorenzo Lescano, papá de la atleta balcarceña, hizo un pedido en las redes sociales de un par de zapatos, ya que los que está utilizando Shalom para correr son un número menos y esto evidentemente puede perjudicar sus pies.

Afortunadamente en las últimas horas, alguien se acercó a la familia Lescano y se los regaló.

“Nadie nos pregunta si nos hace falta algo para correr. Con mi sueldo y algo de dinero que se recauda desde el sector político, se hace muy difícil estar en todos lados, como lo requiere el atletismo en este nivel”, señaló Lescano, quien admitió no poder comprar el par de zapatos o zapatillas que utiliza la deportista local para correr.

“Los reconocimientos son importantes, pero nosotros buscamos representar a Balcarce de la mejor manera y para eso se necesita dinero”, describió Lescano, quien dejó en claro que este mensaje no es para nadie en particular. “A mí me da mucha vergüenza pedir, por eso también nos arreglamos con lo que tenemos”, finalizó.

Para aquellos que puedan colaborar este es el CBU de Lorenzo Lescano: 0140353203613050313205 – Banco Provincia.