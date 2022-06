Los árbitros definirán si dirigen el fin de semana

A raíz de la agresión que sufrió el árbitro Sebastián Dipierro en el encuentro de fútbol femenino disputado entre Amigos Unidos y Deportivo Los Pinos, es que en las próximas horas, se evaluará presencia en los campos de juego de la ciudad.

Dipierro, agredido por el DT de Los Pinos, habló con Radio 100.9 y contó cómo fueron los hechos. “Anulo el gol y tras ello, por reiteradas protestas, expulso al técnico de Los Pinos. Cuando se estaba retirando, volvió y me agredió”, contó el árbitro, señalando que también otro compañero habría sufrido una situación similar cuando se dirigía a otra cancha a dirigir.

“Uno se puede equivocar, pero nunc a pensar que alguien te puede pegar una trompada por una decisión arbitral. Estamos muy mal”, señaló Dipierro.

A raíz de ello, y del clima que se vive en los campos de juego de las distintas categorías, con agresiones e insultos hacia los árbitros, es que se habría determinado no dirigir el fin de semana. “El miércoles daremos a conocer nuestra postura. Pero estamos manejando la posibilidad de no dirigir el fin de semana. No sé si es la solución, pero en estos momentos, no vemos otra forma de analizar la situación”, señaló Dipierro.

Al mismo tiempo, se tramita una causa en la Fiscalía local por la agresión que sufrió el árbitro, luego de la denuncia radicada en la Estación de Policía Comunal.