Manifestación contra el “pase sanitario”

Este sábado en horas de la tarde un grupo de personas se manifestó en el centro de la ciudad contra la utilización del “pase sanitario”. En este caso fue la tercera convocatoria de los antivacunas que contó con alrededor de 40 personas.

Si bien se utilizaron carteles para rechazar el pase sanitario y la vacunación contra el Coronavirus, con la utilización de un megáfono se expresaron las siguientes frases: “No a la discriminación o al pase sanitario. No vamos a negociar nuestra libertad. Somos argentinos libres. No al pase sanitario. No somos ovejas…”, indicaron.