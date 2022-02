Manuel Pastorino expone en el Museo Histórico

A partir de la fecha y durante todo febrero se podrá apreciar en sus instalaciones del Museo Histórico Municipal (Av. Suipacha y 35) la muestra del artista Manuel Pastorino, titulada “Tola”.



En su expresión artística encuentra la forma de dar respuesta a su necesidad de comunicar una idea o concepto para compartirlo con los demás, definiéndose como autodidacta.

Cada obra por si misma fusiona arte y naturaleza que involucra sentimientos y emociones. “En mi casa siempre era de estar haciendo cosas, dijo y trajo de inmediato a su memoria a su abuelo, el recordado Leónidas Luis Pastorino, apodado “Tola”.

De esta manera, es como los materiales que utiliza cobran vida y se encarga de transformarlos en arte. “Busco mi propia impronta en cada trabajo. Eso me hace vivir, me moviliza, me transporta, me da vida”, señaló el artista.

La muestra se puede apreciar de martes a viernes, en horario de 8 a 15.30, y sábados y domingos de 9 a 12.