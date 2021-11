Mariano Calamante (H) vendió el Fairlane y construirá un Ford

Tras el título alcanzado en 2015, Mariano Andrés Calamante continuó en el 2016 con el Falcon que le permitiera alcanzar el título en el Turismo Special de la Costa, logrando sostener el protagonismo en la categoría. Pero al cierre de esa temporada, junto a su grupo de colaboradores, encabezados por su padre, el “Pelado” Calamante, decidieron afrontar un nuevo desafío. Cambiaron de auto, compraron un Fairlane, manteniendo el impulsor del Falcon y ese auto apareció en escena en 2017.

No fue fácil avanzar con este nuevo proyecto, con un auto que significó desandar un camino absolutamente diferente al que venían transitando. A pesar de las frustraciones iniciales no bajaron los brazos. El intenso trabajo que llevaron adelante lentamente fue dando resultados, y el “Bote”, como lo bautizaron, empezó a meterse en la pelea y carrera tras carrera se transformó en uno de los referentes de la categoría.

TIEMPOS DE CAMBIO

Todo tiene un final, todo termina. Y, en una decisión que no fue fácil, el equipo definió la venta del Fairlane, así el TSC pierde uno de los autos que marcaron historia, porque fue la aparición de un modelo diferente a los que venían incursionando en la divisional.

El Fairlane viajó a la provincia de Chaco, adquirido por “Cacho” Marinich, quien participa en el TC Chaqueño. Calamante confirmó la novedad, señalando que “lo vendimos al Fairlane y recién ahora estamos terminando el proceso de duelo. Se fue para Chaco y nos quedamos sin poder estar en el “Coronación”. Tuve un poco de mala suerte este año, en el playoff, en las últimas carreras, y como ya no teníamos chances para luchar por el campeonato se decidió que se lo llevaran ahora”.

EL NUEVO AUTO

La continuidad de la actividad deportiva de “Cochito” Calamante será nuevamente a bordo de un Falcon. Adquirieron un auto de calle que será transformado en un TSC y la intención es poder estar en la temporada 2022. Y además, ya tiene nombre: lo denominarán “Pirín”, en homenaje a la recordada figura de Héctor Luis Gradassi, referente de Ford, campeón en cuatro oportunidades del Turismo Carretera con la marca del óvalo.

Respecto a lo que viene para el futuro, afirmó que “la idea es que bajo nuestra concepción nos va a construir una jaula Mario Sansio y lo vamos a armar nosotros con mi viejo y con los chicos que me ayudan, aprovechando que tenemos el motor. Me quedo con las ganas de armar una cupé Chevy, por ahí puede ser más adelante, en realidad mi viejo no quiere que encaremos una Chevy . Nunca pensé que iba a volver a trabajar de cero en un nuevo auto y ya estamos en la construcción de otro Falcon”.

Ya dejaron en claro que Calamante y su grupo no le temen a los desafíos. Están poniendo en marcha otro. Y han dado sobradas muestras que tienen la capacidad necesaria para superar escollos y sostener el protagonismo. El 2022 los espera. El TSC también.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar