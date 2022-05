Mario Di Iorio: “Deben esperar al censista”

Este miércoles entre las 8 y las 18 horas se realizará el censo en forma presencial, mientras que alrededor de un 50% ya lo efectuó en forma virtual. Sobre un total de 18.142 propiedades, ya fueron censadas bajo la modalidad online 9.179, equivalente al 50,6%.

En diálogo con Radio 100.9, Mario Di Iorio, titular de Jefatura Distrital, explicó que se debe recibir al censista ya sea para entregar el código que indica que el censo fue hecho online o bien para ser censado. Además, se debe informar quienes pasaron la noche en dicha vivienda.

“Si bien entendemos la situación actual, les pedimos que esperen a los censistas en sus casas para brindar los datos necesarios”, señaló Di Iorio, quien remarcó que aquellos que lo hicieron en forma online no demorará más de dos minutos, ya que sólo deben entregar el código e informar quienes pasaron la noche en el lugar.

Por otra parte, aquellos que no fueron censados por distintos motivos, hay un tiempo prudencial de cinco días, donde el censista volverá a pasar. El 19 de mayo el Correo Argentino hará el primer relevamiento del material recogido en los hogares, mientras que el restante será enviado el 23.

También trascendió que aquellos que no se encuentren en su casa el día del censo por distintos motivos, será censado en horas posteriores.