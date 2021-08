Más de 250 jóvenes a la etapa regional de los bonaerenses

Más de 250 jóvenes estarán representando a Balcarce en la instancia regional de los Juegos Bonaerenses. Se trata de 21 disciplinas deportivas en las que la ciudad tendrá representación.

En la vuelta a la presencialidad de los juegos, una importante cantidad de balcarceños decidieron competir con el apoyo de profesores y la dependencia municipal y eso provocó que la delegación balcarceña sea una de las más nutridas de los últimos años.

La nueva instancia comenzará para Balcarce el próximo miércoles (18) en la ciudad de Mar del Plata cuando debuten los equipos de voley.

Los clasificados:

Ajedrez:

Sub 14: masculino: Máximo Eivers López

Sub 16 masculino: Sebastián Santos

Tenis de mesa:

Sub 14 masculino No federado: Agustín Leiva

Sub 16 masculino No federado: Mateo Gastaldi

Sub 18 masculino Libre: Tomás Poza

Universitario femenino Libre: Lucía Berruet

Universitario masculino Libre: Franco Poza.

Tenis:

Sub 14 single masculino: Bautista Déramo

Sub 14 dobles masculino: Martín Bartosik/Santiago Colavita

Sub 16 single masculino: Valentino Martino Marino.

Fútbol tenis:

Sub 15 masculino: Santiago Lahitte/Luciano Paciaroni

Sub 18 masculino: Lucas Arce/Damián Dimarco.

Padel:

Sub 14 masculino: Santiago Colavita/Agustín Barberon

Beach Voley:

Sub 18 femenino: Agostina Lara/Venus Laso

Básquet 3×3:

Sub 18 masculino: Lucas Arce, Matías Bustos, Damián Dimarco y Nicolás Todaro. Universitario: Esteban Lupo, Ramiro Martínez, Joaquín Florez y Patricio Cerezuela.

Golf:

Sub 15 masculino: Franco Safe.

Atletismo:

Sub 14 masculino:

80 m: Francisco Pérez

150 mts. y 1.200 mts: Bautista Garrido

2000 mts: Matías Charmelo Balatti

Salto en largo y Vallas 100 metros: Tiziano Delle Rose

Salto en alto: Emiliano Hernández

Sub 16 masculino:

300 y 100 mts: Iván Castillo

Salto triple y bala: Tobías Varela

Sub 18 masculino:

400 m. y 1500 mts: José Charmelo

Bala y Disco: Daniel Flores Taca.

Sub 14 femenino:

80 mts: Delfina Costa

150 mts. y Bala: Jazmín Ale

1200 mts: Rocío Astudillo

2000 mts. y Salto en largo: Martina Hernández

Vallas 80m.: Lourdes Carrasco Pauluque.

Sub 16 femenino:

100mts. y 300mts. libre: Morena Lettieri

2000 mts: Sofía Pérez

Sub 18:

2000 mts: Shalom Lescano

Equipo de posta:

Sub 14 femenino: Jazmín Ale, Rocío Astudillo, Morena Santillán, Lourdes Carrasco Pauluque y Martina Hernández

Natación:

Sub 14 masculino: 100 metros mariposa: Mateo Sánchez

100 metros pecho: Eneas Fiengold

100 metros libres: Manuel Lobato

100 metros espalda: Agustín Belmonte

50 metros libres: Dante Lofiego.

Sub 14 femenino:

100 metros espalda: Uma Roldán

100 metros mariposa: Chiara Colaneri

100 metros libres: Brenda Núñez

Sub 16 masculino:

100 metros libres: Agustín Lobato

100 metros espalda: Gaspar Capurro.

Sub 16 femenino:

100 metros libres: Violeta Lauro

Universitarios masculino:

100 metros pecho: Alejo Cassiba

100 metros espalda: Facundo Hozbord

50 metros libres: Bautista Colavita

200 metros libres: Matías Melucci.

Universitarios femenino:

100 metros libres: Constanza Petti

Karting:

Bautista Moreno y Matías Lencina.

Fútbol 5:

Sub 14 femenino: Milagros Rodríguez; Fiorella Rosatto; Mara Aguilar; Delfina Isasa; Jorgelina Vargas y Agustina Cornu.

Fútbol 11:

Sub 14 masculino: Juan Cruz Fazzone; Fausto Barreiro; Thiago Aguilar; Juan Suárez; Juan Miño; Santiago Piloni; Santiago Colavita; Ignacio Taja; Santiago Donatti; Alexis Esquiroz; Juan Bautista Latorre; Joaquín Castro; Facundo Peralta; Benicio Salas; Francisco Gómez y Juan Pablo Caro

Sub 16 femenino:

Priscila Peralta; Nahir García; Rocío Vargas; Agustina Minio; Maira Zubiria; Agostina Figueroa; Bárbara Nogueira; GimenaLarragain; Melody Ramírez; Lara López; Yesica Badia y Abril Piloni.

Sub 16 masculino:

Santino González; Bautista Giménez; Bautista Cabrelli; Thiago Avendaño; Guido Viglianchino; Lautaro Bourdette; Lautaro Farias; Juan Ignacio Caro; Lautaro Ramírez; Diego Cabrera; Esteban Caro; Tomás Ramírez; Gregorio Fiori Ibarra; Alan Farias; Tiago Díaz y Yoel Gorosito

Sub 18 masculino:

Gastón Peralta Aguirralde; Gonzalo Neyra; Agustín Marchegiani; Juan Bautista Galello; Gerónimo Fernández; Marcelo Bedoy; Imanol Giménez; Mateo Aguilar; Ignacio Ayala; Mariano D’agata; Iván Durutovich; Lautaro Panagio; Ramiro Imofh; Axel Maidana; BenjaminBianculli y Jorge Barraza

Fútbol playa:

Sub 14 masculino: Giuliano Manganelli; Fausto Barreiro; Juan Miño; Joaquín Castro; Juan Pablo Caro; Benicio Salas; Brian Sosa; Santiago Piloni; Fabricio Quiñones; Alexis Esquiroz; Joaquín Aguirralde y Santiago Isasa

Sub 16 masculino:

Santino González; Bautista Giménez; Bautista Cabrelli; Thiago Avendaño; Guido Viglianchino; Lautaro Bourdette; Lautaro Farias; Gregorio Fiori Ibarra; Alan Farias; Juan Ignacio Caro; Lautaro Ramírez y Diego Cabrera

Futsal:

Sub 14 masculino: Juan Cruz Fazzone; Juan Bautista Latorre; Santiago Donatti; Thiago Aguilar; Juan Suárez; Francisco Gómez; Facundo Peralta; Ramiro Paidon; Giuliano Manganelli; Ignacio Taja; Joaquín Aguirralde y Fabricio Quiñones

Sub 16 masculino:

Santino González; Bautista Giménez; Bautista Cabrelli; Thiago Avendaño; Guido Viglianchino; Lautaro Bourdette; Lautaro Farias; Gregorio Fiori Ibarra; Alan Farias; Juan Ignacio Caro; Lautaro Ramírez y Diego Cabrera

Sub 18:

Mariano D’agata; Gonzalo Neyra; Gastón Peralta Aguirralde; Marcelo Bedoy; Lautaro Panagio; Juan Bautista Galello; Iván Durutovich; Ignacio Ayala; Mateo Aguilar; Gerónimo Fernández; Agustín Marchegiani y BenjaminBianculli

Handball:

Sub 16 femenino: Priscila Troglia; Morena Velazquez; Lucia D’Agatha; Pía López Pintos; Martina Ibarguengoytía; Guillermina Eres; Karen Ramírez y Sofía Avendaño.

Sub 16 masculino:

Simón Chiabrando; Ignacio Gracia; Juan Olivera; Ivo Casiva; Lucas Peralta; Bautista López Escribano y Diego Pereyra.

Hockey:

Sub 14 femenino: Ariana Belmonte; Camila Higuera; Clara Favano; Clara García; Serena Bianculli; Justina Fangio; María Ignacia Martino; Rosario Illia; Inés Martino y Fiorella Poza

Sub 16 femenino:

Amparo Prieto; Camila Velazco; Dolores Vázquez Vismara; Margarita Bustamante; Josefina Núñez Peñaloza; Lucia González; Maite Pérez Casanovas; Delfina Prado; Milena Martínez y Agustina Llamas

Sub 18 femenino:

Valentina Clemente; Martina Olavarria; Macarena Pardo Ridao; Clara Raimondi; Abril Migliavaca; Valentina Verlotta y Sofía Pasqualini

Rugby:

Sub 16 masculino: Mateo Lahitte; Fausto Zappu; Valentín Amadeo Leiva; Homero Dalto; Matías Toloza; Fausto Gonzáles Videla; Francisco Zuazquita; Tomás Landa; Manuel Martínez Godz y Faustino Vassolo

Voleibol: Sub 15 femenino: Pilar Silva; Martinica Maldonado; Juana Di Marco; Constanza Valenti; María de los Angeles Bellos; Martina Gómez Miganne; Martina Wagner; Camila Matías; Katerina Bibbó y Benedetta Fioriti

Sub 18 femenino: Erika Saravia Paván; Luciana De Cesare; Jazmín Gasillan; Angeles Wagner; Constanza Scicchitano; Angela Ruidíaz; Daniela Dojas; Danna García; Josefina Rochieri y Zaira Ibarra.