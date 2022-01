Murió un bebé: pidieron una ambulancia y no fue

El hecho se repite, pero ahora con un desenlace fatal. Una muerte.

Hace algunos días nada más, Puntonueve.com.ar publicó una nota sobre el servicio de las ambulancias en el Hospital, dando cuenta de la falta de respuesta ante una emergencia. Las ambulancias están, pero el servicio no funcionaría como debe.

En las últimas horas, una mujer domiciliada en el sector 105 y 22 convocó al servicio del Hospital Felipe A. Fossati, ante la descompensación de su bebé. Según información de la familia, la mamá de la criatura de 3 meses llamó al Hospital pidiendo ayuda, en realidad solicitando el servicio de una ambulancia. Ante el estado de salud del niño que no respiraba, decidieron por sus propios medios acercarse al Hospital, ya que había trascurrido 20 minutos y la ambulancia no llegaba.

Al arribar al Hospital comprobaron que todas las ambulancias estaban en su lugar, estacionadas y que ninguna habría ido en auxilio de la beba.

Una vez en el interior de la guardia, la criatura fue asistida, aunque minutos después dejó de existir. Se desconoce cuál fue el motivo de tan dramático final.