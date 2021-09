Museo, Vacunatorio, Autódromo: la visita de Carlos Bianco a Balcarce

Tal lo anunciado, estuvo este viernes en Balcarce el jefe de Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, acompañado por el subsecretario de Deportes, Javier Lovera; la subsecretaria de Políticas Sociales y precandidata a senadora provincial, Juliana Petreigne y el legislador provincial José Ignacio Rossi.

El motivo central de sus vista fue el de participar de un homenaje a Juan Manuel Fangio con motivo del 70º aniversario de su primer título mundial en la Fórmula Uno.

Sobre el mediodía, la comitiva de visitantes fue recibida en la puerta del Museo Fangio por el vicepresidente de la institución Carlos Álvarez junto a referentes del Frente de Todos local encabezados por su precandidata a primer concejal, Graciela Pilone.

En el acceso al Museo se descubrió una placa en homenaje al primer título mundial en F-1 alcanzado por “El Chueco”, oportunidad en la que Bianco brindó un breve mensaje a los presentes refiriéndose a la necesidad de hacer un último esfuerzo “para poder volver a hacer todas las actividades y eventos que siempre nos hicieron tan felices”.

“Vamos a tener una temporada muy buena, estamos trabajando para eso. Para volver a la normalidad, para volver a ser felices y volver a tener la provincia que queremos y el país que queremos”, afirmó.

Acto seguido el grupo realizó una extensa recorrida por el Museo, durante la cual el jefe de gabinete mostró su pasión “fierrera” sin poder resistir a la tentación de probarse como piloto de algunas de las joyas mecánicas que allí se exhiben.

Tras una hora de recorrida, se realizó en el microcine del Museo una conferencia de prensa acotada a apenas cinco preguntas, antes de las cuales se hicieron entrega de reconocimientos a tres jóvenes locales , Bautista Moreno, Matías lkencina e Ian Belén quienes han tenido una destacada actuación en karting dentro de los juegos bonaerenses.

Del mismo modo se entregó un reconocimiento a Tulio Crespi por su trayectoria.

En el contacto con los medios, Bianco en primer lugar se refirió sobre la pandemia afirmando que “hoy estamos mucho mejor”, celebrando el alivio en ese sentido y destacando “el esfuerzo del pueblo bonaerense para hacer posible este presente”.

No escatimó críticas a los medios que se ocuparon de ocultar el esfuerzo y los logros obtenidos y recordó el estado “devastado” en que recibieron la Provincia hace dos años en todos los aspectos (sanitario, económico, etc) y remarcando la reconstrucción lograda de modo especial en el sistema sanitario “dándole respuesta a los 135 distritos sin mirar colores políticos”.

“Logramos que ningún bonaerense se quedara sin respirador o le faltara una cama en terapia intensiva, o le haya faltado oxígeno”, precisó.

Se refirió también a las dificultades económicas que debieron afrontar (las recibidas y las que acarreó la pandemia) y los pasos dados para salir adelante, sosteniendo que ahora estamos muchísimo mejor, no solo en términos sanitarios sino en términos productivos y económicos, en algunos casos ya con niveles mejores a la prepandemia , mejores que en 2019″, añadiendo que “las expectativas son muy buenas”.

“La previsión para este año, aún las más pesimistas, muestran que este año vamos a crecer entre un 6 y un 8 % ; estamos recuperando mucho de lo perdido. Venimos saliendo, no solo en términos sanitarios de una situación muy compleja, tenemos muchísimos desafíos , falta muchísimo pero estamos empezando a salir de las tinieblas… como decía Néstor”, afirmó resaltando que, no obstante “tenemos que trabajar mucho más para salir adelante” .