Nahuel Arévalo: “Tengo mandato hasta el 7 de febrero”

Si bien los trabajadores de INTESAR determinaron efectuar un quite de colaboración este lunes debido al incumplimiento del artículo 19/22.250, la situación en el obrador sigue siendo de conflicto.

En diálogo con Radio 100.9, Nahuel Arévalo, señaló que aún sigue siendo el delegado de los trabajadores ya que su mandato finaliza el próximo 7 de febrero con opción de continuar.

“Me han amenazado y quieren que deje el cargo de delegado. Parece que les molesta que defienda a los trabajadores como corresponde”, señaló Arévalo, quien remarcó que la situación en el obrador es muy compleja.

“Desde el gremio no respetan la elección de los trabajadores. Quieren vulnerar sus derechos y eso no lo vamos a permitir”, manifestó Arévalo.

Trascendió que ante la decisión de los trabajadores, la empresa les habría negado el almuerzo como represalia.