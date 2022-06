No habrá fútbol este fin de semana

Ante las situaciones de violencia ocurridas el fin de semana, que se suman a las que acaecieron tiempo atrás, todo en el ámbito del fútbol femenino, más otras que vienen teniendo desarrollo en los certámenes infanto juveniles, los árbitros locales afiliados al SADRA decidieron no dirigir este próximo fin de semana, por lo cual no habrá actividad en ninguna categoría.

La determinación la adoptaron en conjunto con el gremio que los agrupa, cuyo referente Hugo Rojas mantuvo charlas hasta este martes a la noche con el titular liguista Emiliano López, a fin de evitar la detención de los torneos entre sábado y domingo venideros, pero la fuerte posición en la que se plantaron los encargados de impartir justicia y su determinación de no ceder en su decisión, hicieron que la Liga Balcarceña de Fútbol deba suspender la programación de lo que iba a ser la duodécima fecha de la temporada.

Desde el ente rector de este deporte se llevará a cabo este miércoles una reunión con los árbitros locales, en la cual se analizarán diversos aspectos y con la intención también que este “parate” no se extienda por más tiempo.

En ese marco, se seguirá bregando desde la entidad liguista para que este tipo de situaciones desaparezcan por completo de las canchas balcarceñas, que todas las partes que conforman el ambiente futbolístico puedan lograr una concientización general para que hechos de esta naturaleza no sigan teniendo lugar y que, en definitiva y con el aporte de todos, se pueda mejorar y aprovechar todas las bondades que ofrece este maravilloso deporte, tanto para quienes lo juegan como para quienes lo van a observar.