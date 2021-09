No hay internados por casos de Covid

Se indicó desde la Dirección del Hospital Municipal “Dr. Felipe A. Fossati” que a la fecha no se registran internaciones por Covid-19.

Cabe aclarar que hay un paciente internado pero considerado de alta porque han transcurrido diez días. No obstante, ciertas complicaciones en su estado clínico hacen que siga en observación.

“Tenemos el Hospital libre de Covid y para nosotros es un gran alivio, aunque con 184 fallecidos no es momento para festejar”, remarcó el titular del centro asistencial, Antonio Dojas.

“Esperamos que esta situación se mantenga por mucho tiempo, por eso es importante mantener las medidas de prevención que todos conocemos”, subrayó.