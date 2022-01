“No me trasmite confianza el directorio de la SAPEM”

El próximo martes 1 de febrero, por la mañana, el Concejo Deliberante concretará una sesión extraordinaria para tratar como asunto excluyente el traspaso del servicio sanitario, hoy en manos de Aguas de Balcarce, a la flamante Obras y Servicios Balcarce S.A.

Así quedó establecido en la reunión que el martes celebraron las comisiones de Legislación y Planeamiento del deliberativo, a la que concurrieron a brindar explicaciones acerca del proyecto de Ordenanza elaborado en ese sentido por el Departamento Ejecutivo, los secretarios de Gobierno, Ricardo Stoppani, y de Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres.

“La oposición solicitó información a los funcionarios sobre la iniciativa de concesión y evacuó dudas con los funcionarios municipales. Fue bastante positivo el encuentro a mí entender”, señaló Agustín Cassini Presidente del deliberativo a Radio 100.9.

Por su parte, la concejal Graciela Pilone (FdT) declaró que no le transmitieron confianza la composición que tendrá el directorio de la SAPEM. Si bien de inmediato dejó en claro que no se refería a Stoppani y Torres, el cuestionamiento apuntó a la figura de Martín Heinrich, quien en todo este tiempo en que el gobierno de Esteban Reino trabajó en la municipalización del servicio brindó su asesoramiento.

También Pilone criticó el desempeño de Aguas de Balcarce en cuanto a obras y mantenimiento de las instalaciones para ofrecer los servicios de agua y cloacas. “Sabremos que nos queda el 4 de febrero cuando entreguen la empresa. Existen deficiencias en el servicio, lo cual nos preocupa y mucho. Por eso estaremos controlando de cerca la situación para que no se perjudique el vecino”.