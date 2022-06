No quedan espacios disponibles para Fiesta del Postre

Ya no quedan espacios disponibles para la comercialización de productos relacionados con la gastronomía como tampoco para la artesanía, en el contexto de la décima octava edición de la tradicional Fiesta Nacional del Postre.

El titular del área, Sebastián Vidal, confirmó que se completó la venta de los mencionados espacios, mientras que se abrirá una lista de espera para quienes deseen participar y no hayan adquirido su stand quedando supeditados a casos de fuerza mayor en los cuales el adquiriente desista de su uso.

No obstante, aclaró que si permanecen disponibles plazas en el exterior del predio para su respectiva reserva y contratación. Cabe aclarar que estos últimos no pueden ser destinados a la venta de productos alimenticios.