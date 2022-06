Nucciarone sufrió un vuelco cuando ganaba

El Rally Mar y Sierras completó la cuarta fecha de la temporada con la realización de la primera edición del denominado Rally “Laguna del Monte”, en caminos aledaños de San Miguel del Monte.

La presencia balcarceña estuvo a través de Martín Nucciarone, navegado por su hijo Franco, quienes fueron principales animadores en la Clase N1 con el Volkswagen Gol. Lideraron la carrera desde el inicio, hasta que en el segundo prime de la segunda etapa protagonizaron un espectacular vuelco que los dejó fuera de carrera.

La competencia tuvo 8 pruebas de velocidad, cuatro en cada etapa, recorriendo alrededor de 130 kilómetros cronometrados. Largaron 68 binomios y fueron 41 los que lograron completar el recorrido.

PRIMERA ETAPA

Ya en el primer parcial, los balcarceños comenzaron a marcar el camino, apareciendo primeros en el clasificador de la Clase N1, con poco más de 13” de ventaja sobre Federico Vizcay. Así se iban a mantener a lo largo de toda la etapa, al frente con Vizcay como la amenaza más cercana.

La jornada del sábado se cerraba con Nucciarone primero, Vizcay a 8”, tercero aparecía Oscar Ferreyra a 15”, a más de 19” cuarto Tomás Olano, Fabián Rizzoli quinto a 1’42” y el líder del torneo, Gustavo Grassi, a casi 3 minutos, lo cual era un resultado importante para Nucciarone, quien lograba achicar las diferencias ya que llegó a San Miguel del Monte segundo en el campeonato.

El arranque de la segunda etapa no mostró novedades en la punta de la carrera. Al final del primer prime seguía líder Nucciarone, con Vizcay a 6”, Ferreyra a 15” y Olano a 18”, quedando el cuarto, Rizzoli, a 1’44”.

En la segunda prueba de velocidad se iba a terminar la carrera para el binomio balcarceño. Viajando en una recta, en cuarta velocidad, el auto se movió en un sector de tierra suelta, Nucciarone no lo pudo controlar y allí comenzó el vuelco. Fueron varias vueltas, el auto quedó bastante dañado pero por suerte piloto y navegante no sufrieron lesiones.

Quedó el camino liberado para Federico Vizcay, quien se impuso en la categoría completando el podio Oscar Ferreyra y Tomás Olano.

La general de la competencia fue para Ariel Robbiani, navegado por Jorge Decibe.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar