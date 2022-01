Nueva metodología de trabajo en el Centro de Monitoreo Covid

A raíz de la creciente demanda de hisopados y la necesidad de mantener una comunicación eficiente con los pacientes que se realizaron el testeo, la doctora Cristela Ruderman y la Licenciada Andrea Mancini, integrantes del Centro de Vigilancia Epidemiológica, efectuarán algunos cambios en la metodología de trabajo.

A partir de este lunes se realizará un primer llamado, en principio, a los pacientes que hayan resultado positivos, a fin de comunicar la situación y tomar los datos de los contactos estrechos.

De igual manera se realizará un interrogatorio para saber si el paciente está vacunado o no, como así también ordenar entre quienes sean de riesgo y quienes tengan sintomatología grave (tos intensa, fiebre persistente o dificultades respiratorias).

Mientras tanto, quienes mantienen un curso leve de la enfermedad, poseen las vacunas y no tienen factores de riesgo, recibirán un único llamado para informar el resultado del testeo y para poner en conocimiento el día que van a tener el alta. No obstante, se brindaran los números de teléfono necesarios en caso de persistir los síntomas.

Quienes hayan resultado negativo pero continúen con sintomatología, permanecerán en aislamiento por un lapso de 48 horas más para realizar el seguimiento correspondiente mientras que quienes no posean síntomas serán dados de alta y se les levantará el aislamiento.

A diferencia de las otras “olas” de contagio, solo se realizará un seguimiento diario a quienes sean de riesgo o tengan sintomatología considerable.

En tanto, luego de conocerse los nuevos protocolos dispuestos por Ministerio de Salud de la Provincia cabe remarcar que, las altas precoces solo se darán en caso de no presentar síntomas y tener esquema completo de vacunación (al menos 2 dosis) aunque deberán cumplir con algunas medidas por 72 horas más.

Por otra parte, se recalca la necesidad de declarar los contactos estrechos y cumplir con los días de aislamiento dispuestos a fin de poder trabajar en pos de frenar los contagios.