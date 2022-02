Paritarias municipales: Intendentes siguen de cerca los aumentos

A tono con lo que ocurre en la Provincia, donde el Ejecutivo y los gremios estatales han reanudado los contactos para acordar la paritaria 2022, en los municipios ocurre algo parecido.

Así, varios distritos comenzaron a negociar con sus empleados la pauta salarial para este año, y en algunos ya hay principio de acuerdo, mientras que en otros las diferencias son considerables.

En este contexto, los jefes comunales que conforman el Foro de Intendentes Radicales vienen manteniendo contactos informales, especialmente vía Whatsapp, para intercambiar información respecto de varios temas, como las deudas que mantiene la Provincia con ellos.

Sin embargo, por estas horas tienen previsto realizar un encuentro virtual para intercambiar información respecto del avance de las negociaciones con los municipales, un tema que, año tras año, resulta un verdadero dolor de cabeza para muchos de ellos.

“No es que estemos pensando en unificar criterios respecto de los aumentos a dar, eso sería imposible porque la realidad de cada uno lo hace imposible. Simplemente nos informamos, resolvemos dudas, tiramos ideas, pero no más que eso”, señaló el Jefe Comunal de Bahía Blanca.

El intendente radical indicó que “hay intendentes que ya avanzaron en las negociaciones, y otros están arrancando. No se puede establecer un criterio común, porque –por ejemplo- algunos dan bonos y otros no, algunos tienen unos sindicatos y otros tienen otros, además está el tema del tamaño del municipio y otras variables que hacen imposible adoptar criterios comunes”.