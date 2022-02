Pérez: “En el armado de la SAPEM hay improvisación”

Este martes en el Honorable Concejo Deliberante el oficialismo votó la conformación de la SAPEM, una empresa con capital del Estado y Privado, cuyo directorio tomará las decisiones de las obras que se deban ejecutar en el partidor de Balcarce. Vale aclarar que la conformación de la SAPEM es una Sociedad Anónima que va a explotar el servicio de agua y cloacas por espacio de 20 años.

Si bien se pudo lograr la conformación de la SAPEM por los votos del oficialismo, Martín Pérez, concejal del Frente de Todos, explicó en Radio 100.9, por qué los bloques de la oposición no acompañaron tal decisión.

“Nosotros habíamos sugerido que el servicio de agua y cloacas se municipalice o se haga cargo Aguas de la Provincia, ya que opera en 85 ciudades y ha demostrado buenos resultados, en cuanto a calidad del servicio y obras. Más teniendo en cuenta que el gerente de Aguas de Balcarce, había manifestado que con lo que se recauda en concepto del servicio en la ciudad no se pueden concretar obras. La idea nuestra era que se municipalice y que las obras vengan de Provincia”, señaló Pérez.

La conformación de la SAPEM no ha sido fácil, el tiempo no ha sido el adecuado y al parecer, no se ha podido presentar la documentación requerida y necesaria para evaluar en qué condiciones Aguas de Balcarce entregará el servicio. “Llegaron a esta sesión extraordinaria con faltante importante de información, apremiados por el tiempo”, señaló el concejal.

En otro tramo de la entrevista, Pérez manifestó que la constitución de esta nueva figura legal que conducirá los destinos del servicio en Balcarce, carece de un plan de inversión, donde no se han anunciado obras, sólo aquellas donde la Provincia ha tomado intervención, como, la conexión del servicio en el Plan Federal de calle 107, (proyecto que ya está presentado y aprobado), y la obra de agua y cloacas en el cruce de rutas 226 y 55, que va a usufructuar la empresa estatal – privada.

“Otra situación delicada es que no hay un inventario presentado, el cual debería haberse entregado en el 2020 cuando se le prorrogó por un año la concesión a Aguas de Balcarce, situación que no ocurrió. En las últimos cinco días el Ejecutivo intimó a la empresa para que presente el inventario y no lo hizo”, sentenció Pérez.

Otro tema que preocupa a los concejales de la oposición es la continuidad laboral de los trabajadores, situación que hoy no está definida y que provoca incertidumbre, ya que la empresa además, se ha negado a indemnizarlos.

“Los trabajadores no tienen nada firmado, más allá de la expresión del concejal Scioli, en la sesión del martes, donde admitió que ningún trabajador va a quedar en la calle. Aquí no importa lo que alguien pueda decir, sino lo que está documentado. Eso es lo único que tiene validez y hoy los trabajadores solo tienen incertidumbre”, manifestó Pérez, quien finalizó diciendo que en todo hay un enorme grado de improvisación.