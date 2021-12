Piden compromiso de la comunidad para frenar al virus

Esta mañana, la doctora Cristela Ruderman, integrante del equipo de Epidemiología a cargo del control del Covid-19 en Balcarce, habló sobre el nuevo escenario que se atraviesa en la pandemia.

“Estamos viviendo una situación complicada por el repunte de los casos en muy pocos días, aunque en realidad el índice de aumento es muy parecido a lo que tenemos en el país y en el mundo”, manifestó.

Aseguró que “más que preocupados nos estamos ocupando de intentar detener la transmisibilidad, pero se sabe que Ómicron es una variante con un alto índice de contagiosidad y está muy cercano al virus del sarampión, dado que en la historia de la medicina es el de mayor contagiosidad que existe”. En ese sentido, enfatizó que es importante “rever el tema de los cuidados”.

Con respecto a la situación del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” señaló que “desde el punto de vista de atención por Guardia está sobreexigido por la demanda que hay para hisopados”.

También hizo mención a la vacunación, apuntando que “Ómicron se manifestó el 24 de noviembre en Sudáfrica y poco más de dos semanas en Argentina, por lo que a mayor tasa de vacunación tiene menos impacto en los síntomas del paciente, mientras que aquel que no tiene ninguna dosis se complica”.

En torno a ello, estableció un paralelismo con Delta, cuya variante “sigue circulando” y es la que “genera internaciones y complicaciones respiratorias a nivel pulmonar”.

Recomendaciones

Ante la marcada disminución en las medidas preventivas y en atención a los tradicionales festejos de fin de año, la profesional no dudó en aseverar que “las recomendaciones siguen siendo las mismas; no hay que dejar de usar el tapaboca, no estar al lado o frente a personas que no lo usan, porque contamina el área externa de nuestro barbijo”. De igual modo, entendió que sigue siendo vital el lavado de manos y la distancia de dos metros: “Tengamos en cuenta que estar al aire libre minimiza el contagio, pero si estoy a menos de dos metros y sin tapaboca tenemos el mismo riesgo que estar en un ámbito cerrado”.

Por último, instó que “las reuniones sean en el círculo familiar más íntimo, porque es indispensable que la comunidad en su conjunto participe en el freno de este virus”.