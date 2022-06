Pilar Silva campeona en voley en Mar Chiquita

La jugadora local Pilar Silva, que se desempeña en la categoría de Sub-16 de Mar Chiquita Voley, se consagró campeona de la Liga Provincial Bonaerense de Voley (LiProBo), certamen que se desarrolló el pasado fin de semana en la localidad de Los Hornos.

En la oportunidad, la balcarceña junto a sus compañeros de equipos terminaron invictas tras ganar todos los partidos que jugaron. Los resultados de cada cotejo fueron los siguientes:

Etapa de zonas: Mar Chiquita 3 – Fomento de Los Hornos 0; Mar Chiquita 3 – Cedetalvo 0; Mar Chiquita 3 – El Cruce 0 y Mar Chiquita 3 – Ever Ready (Dolores) 0.

-Semifinal: Mar Chiquita 3 – Ever Ready (Dolores) 0.

Final: Mar Chiquita 3 – Once Unidos 0.