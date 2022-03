Podio para Berardo en el TC del Sudeste

El autódromo “Ciudad de Mar del Plata” recibió a las divisionales de APAC, que tuvieron fecha especial con pilotos invitados, al TC del Sudeste y al Turismo Sport 1850 en lo que fue la puesta en marcha de la temporada 2022. Roberto Guariste protagonizó un serio accidente, sobre el que se informa por separado.

BERARDO RETORNO Y PODIO

En el TC del Sudeste se produjo el retorno de Darío Berardo, quien no tomaba parte del certamen de la especialidad desde la temporada 2018. Tuvo un fin de semana que cerró con un positivo balance, ya que pudo girar sin complicaciones, tratando de superarse con el paso de las vueltas. En la competencia final sostuvo un ritmo parejo y a favor de algunas deserciones fue avanzando en el clasificador. Esto le permitió que en la parte final de la carrera accediera al tercer lugar y de tal forma pudo integrar el primer podio de la temporada.

“BALANCE MUY POSITIVO”

Sobre lo que dejó el paso por el autódromo marplatense, Berardo señaló que “el balance es muy positivo, no me esperaba estar en el podio. El sábado me dediqué a girar, tratando de tomarle la mano al circuito, porque nunca había corrido en asfalto, tampoco en el autódromo de Mar del Plata”. Apuntó que “soy consciente de que llegué al podio porque había pocos autos y que pude terminar la carrera, cosa que otros pilotos no pudieron hacer. Lo que valoro es que dimos todas las vueltas el fin de semana y eso nos permitió ir haciendo cambios en el chasis, porque fuimos a Mar del Plata con un armado a criterio mío, con algunos consejos. El auto anduvo bien, no se “cayó” nada y pude terminar”.

EL DEBUT DE DURUTOVICH

Se produjo en el TC del Sudeste el debut de Jazmín Durutovich, con el auto de su padre Oscar, en lo que fue su primera presencia en un automóvil de competición. En plena etapa de aprendizaje se dedicó a girar, algunos problemas mecánicos la complicaron y derivaron en su abandono en la competencia final.

“LO DISFRUTE MUCHO”

Hizo también su balance de su primera incursión en la divisional. “El viernes fuimos a probar porque no conocía el circuito. Aparecieron unos problemas eléctricos, luego comprobamos que era el distribuidor y después comenzó a llover, lo que no me permitió girar todo lo que tenía previsto”.

Los inconvenientes se prolongaron al sábado. “Al término de las pruebas libres se rompió el embrague y mientras se efectuaba la reparación no pude salir a la primera tanda de clasificación. Pude hacerlo en la segunda, girando a 10” de los punteros, sabiendo que esto es progresivo y que hay que seguir aprendiendo. En la serie hice un trompo cuando intenté pasarlo a Berardo y ahí se terminó la carrera. En la prefinal pude dar todas las vueltas y en la final cuando estaba en la tercera vuelta se rompió el diferencial”.

“Lo disfruté mucho, eso es lo más importante”, afirmó. “Nunca había tenido contacto con un auto de carrera y por eso la felicidad de haber podido girar y ser parte de una carrera”.

LOS RESULTADOS

En el TC del Sudeste lideraba con comodidad Alejandro Argumedo, hasta que un problema mecánico derivó en un fuerte despiste. La victoria derivó a manos de Claudio Miraball, escoltado por Catriel Iriart, Darío Berardo, Gastón Flores y “Pepe” Basualdo.

La final de la Clase “A “ del Turismo Sport tuvo como ganador a Cristian Di Stéfano, completando el podio Ezequiel Pedrero y Jaime Villaola. En la clase “B” ganó en pista Joaquín López, siendo excluido en la Técnica, quedando ganador Marcelo Beltrán, aunque posteriormente se informó que la decisión no era definitiva y la clasificación quedó en suspenso.

En titulares de APAC “B”, la victoria fue para Maximiliano Alvarez, seguido de Daniel Camacho y Oscar Bertoglio. Entre los invitados el ganador fue Gustavo Tiede, excluido luego en Técnica, pasando el triunfo a Fabián Ruiz de Azúa, con el auto de Gustavo Timo. Fue escoltado por Guillermo Moureu, con la máquina de Camacho, heredando el tercer escalón del podio el debutante Cristian Arias (Bertoglio).

Por la Clase “A” entre los titulares venció el joven Emanuel Macuso, superando a Diego Castañino y quedó tercero José Agustín Larroudé. Por el lado de los invitados, Gabriel Castejón fue el ganador, escoltado por López Islas y Federico Barreiro.

PROXIMA FECHA

La continuidad de estos campeonatos se producirá el próximo 3 de abril, en el circuito “La Cascada”, de Tandil.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar