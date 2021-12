Preocupación en los empleados la Cooperativa por falta de materiales

Sin bien parece que la cuestión salarial no forma parte de la problemática actual de la Cooperativa de Electricidad, ya que se están abonando los salarios en cuotas, pero en término, la preocupación de los trabajadores de redes pasa por otro lado.

Según pudo saber Radio 100.9, no habría en stock elementos necesarios para solucionar problemas en líneas de media y alta tensión. Por ejemplo: cables de preensamblado, transformadores, postes de cemento, fusibles, descargadores, herrajes, entre otros.

Según los propios empleados, de registrarse un fuerte temporal, no contarían con insumos para solucionar problemas y restablecer el servicio de energía en caso de perderlo. Asimismo, se cuestiona al Consejo de Administración de no participar en la reunión tripartita, donde además lo hacían el gremio Luz y Fuerza y la Municipalidad, ya que consideraban esos encuentros como un canal de diálogo.