Problemas con el agua caída en Balcarce

La lluvia caída en la tarde de este viernes provocó anegamientos en distintos puntos de la ciudad y obligó a los servidores públicos a intervenir en algunos domicilios, luego de los 45 milímetros de agua caída.

El sector de calle 33 entre 18 y avenida Centenario se desbordó nuevamente y generó que el agua ingrese a las viviendas. Los vehículos se vieron también perjudicados por esta situación.



Otro sector conflictivo fue avenida Pueyrredón (39) entre 20 y 24 donde el agua desbordó de lado a lado el camino de circunvalación. En 11 y 2 hasta los niños aprovecharon la inundación para jugar con los cashak y recorrer el frente de sus casas.

Vecinos de 105 entre 24 y 26 se sintieron molestos ante las faltas de obras en el lugar, admitiendo que cada vez que llueve ocurre lo mismo. Le pidieron al Intendente que tome cartas en el asunto para que la situación no se vuelva a repetir.



En el barrio San Martín, el agua de las precipitaciones logró llegar hasta adentro de las viviendas y fueron los propios vecinos quienes debieron tomar medidas ante el avance del agua.

Naturalmente, 45 milímetros en 30 minutos, generó que las bocas de tormenta no pudieran desagotar con rapidez. No obstante, hay sectores de la ciudad, que donde llueve una determinada cantidad de milímetros en poco tiempo, padecen las consecuencias de la acumulación de agua y ese sentido el Ejecutivo debería empezar a planificar obras en forma urgente.