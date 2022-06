Problemas en los caminos y educación agraria: inquietudes al Intendente

Con foco en lo que considera una gestión irregular de los caminos rurales del partido, la necesaria reubicación de circunvalación para implementos rurales, los inconvenientes en el transporte educativo rural, y la necesidad de avanzar en vacantes de educación agraria para jóvenes, la Mesa Agropecuaria de Balcarce invitó y recibió días pasados al intendente Esteban Reino. Del encuentro participaron también el Ing. Gustavo Torres, secretario de Obras Públicas, y Leandro Spinelli, integrante del área de Planeamiento.

El primero de los temas fue el protagonista. La Mesa le expresó al Jefe Comunal que las entidades consideran que el modo de gestión debe cambiar y se estableció un compromiso de generar un plan con alternativas más efectivo en el tratamiento de los caminos. Desde el inicio, Reino y los funcionarios reconocieron las falencias y, si bien recordaron las mejoras anteriores, explicaron las circunstancias actuales: las tres máquinas más modernas están inactivas por un problema atribuido a fallas de fábrica y a la falta de repuestos. Según el Intendente, el municipio hoy tiene estructura para repasar caminos, y algunas obras menores, pero los recursos son insuficientes para las obras que realmente deben concretarse como alteos y entoscados: hacen falta camiones, más máquinas e incluso más personal capacitado.



Si bien hubo un anuncio provincial de $ 18 millones para la Ruta 77, se expresó que los recursos de Nación y Provincia para el área, son limitados, como también el corte de herramientas financieras para los municipios. La tasa vial entró en la discusión: la Mesa remarcó que la mejora en caminos redundaría en mejor aceptación de los productores a aportar más por esa vía.

Por otro lado, se manifestaron como inquietudes las pocas horas de trabajo de la maquinaria en uso, la necesidad de adoptar turnos de personal, y quejas por las demoras en la reparación de caminos cada vez que llueve. Se sugirió pensar en tercerizaciones en las urgencias, y contemplar los modelos exitosos de municipios como Tandil, San Cayetano, Rauch, entre otros.

Respecto a la circunvalación, integrantes de las entidades les señalaron a los funcionarios la necesidad de implementar un anillo más amplio por fuera de la avenida Caseros, que permita atravesar la ciudad con los implementos agrícolas actuales. La urbanización hoy hace difícil y riesgoso circular por 107, Caseros y Pueyrredón para atravesar la ciudad. Los funcionarios aceptaron la idea y se comprometieron a planificar una alternativa, entre ellos el Ing. Torres, que vio posible adaptar caminos aledaños.

En materia educativa, el Intendente se comprometió a coordinar una recorrida entre la Mesa, sus funcionarios e integrantes del Consejo Escolar, por los caminos con dificultades, y los que el transporte escolar no recorra y encontrar soluciones a un tema vigente: hay alumnos que no están yendo a clase por falta de transporte, y si bien es un tema provincial, Reino indicó que la preocupación es municipal.

Además, desde el sector agropecuario se le transmitió la necesidad de gestionar junto con áreas educativas, mayores posibilidades para acceder a educación agraria, ante la demanda de personal que tiene el sector productivo y la agroindustria. La Escuela Secundaria Agraria N° 1, el conocido “Colegio San José”, tiene sus matrículas cubiertas y no es suficiente, con lo cual hay oportunidades educativas y laborales insatisfechas. La situación, que fue recibida atentamente por las autoridades locales, será planteada ante las áreas correspondientes en la provincia de Buenos Aires.