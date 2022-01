¿Qué pasa con el servicio de ambulancias del Hospital?

Si bien la situación sanitaria ha cambiado en este último tiempo a raíz de la pandemia por Covid-19, hay servicios que no estarían disponibles las 24 horas, sino es por un caso de emergencia.

El tema de las ambulancias ha generado en este último tiempo catarata de llamados a Radio 100.9 para manifestar el malestar que genera solicitar una ambulancia al Hospital local, ante un cuadro determinado, y recibir como respuesta que si no es una urgencia la ambulancia no puede ir o están ocupadas.

Hace unos días, una mujer que no podía ser trasladada hasta el nosocomio debido a su cuadro, tuvo casi que rogar que la fueran a buscar. Otro hombre de apellido González, quien presenta antecedentes de cáncer de estómago, y está cursando Coronavirus, solicitó una ambulancia, ya que presentaba fiebre alta, vómitos, sarpullidos en todo el cuerpo, baja presión y desmayos recurrentes. Ante la imposibilidad de trasladarse hasta el Hospital local por sus medios, convocó a una ambulancia y quien respondió le dijo que el servicio solo funcionaba de 17 a 21 horas.

Ante esta situación los familiares de esta persona debieron exponer a otra para que lo pudiera trasladar hasta el Hospital. Al llegar, se encontraron que había dos ambulancias estacionadas.

Si bien se puede entender el agotamiento existente en el personal de salud por el virus y la actual situación sanitaria en el mundo y en particular en nuestra ciudad, se entiende que cuando alguien convoca a una ambulancia, lo hace por una emergencia o por un problema serio. Entonces ¿Cuáles son las emergencias?, ¿Hay un protocolo por el cual no se trasladan pacientes con Covid? ¿Falta personal en esa área? Inclusive, no todos tienen la posibilidad de trasladarse hasta el Hospital por sus propios medios.

Diferencia entre Emergencia y Urgencia

En la emergencia existe una amenaza inmediata para la vida y la salud; mientras que en una urgencia no existe peligro o amenaza inmediata para el paciente, pero si no se atiende en un periodo de tiempo determinado, la situación puede convertirse en emergencia.

Por último, recordemos que, cuando el Hospital tiene necesidades, la comunidad siempre responde, ya sea a través de colectas solidarias, contribución para la salud y el pago de nuestros impuestos que determinan gratuidad en el servicio de salud.