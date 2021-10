Reino criticó la falta de patrulleros y ambulancias que no llegan a Balcarce

A seis años de haber logrado el triunfo electoral que le permitió estar al frente del Ejecutivo local, Esteban Reino habló con Radio 100.9 y señaló aspectos que hacen a la gestión y al futuro de los balcarceños.

Mencionó las obras de pavimentación que se están concretando en varios sectores de la ciudad, en algunos casos, con el apoyo de Nación, a través del programa “Argentina Hace”, al tiempo que señaló la obra de cloacas que junto a la oposición se gestionó para los vecinos del barrio “El Cruce” también en Nación. Uno de los puntos que preocupa al Jefe Comunal, en estos dos últimos años, es la falta de patrulleros y de ambulancias para el Hospital, manifestando que la gestión provincial ha priorizado el color político a la hora de la distribución.

“Con la ex gobernadora María Eugenia Vidal habíamos recibido dos ambulancias bien equipadas y al menos siete patrulleros, situación que debe atender el Estado provincial y hasta el momento no lo hecho. Creemos que en materia de seguridad, no estamos bien, ya que la falta de insumos muchas veces se refleja en la calle. Afortunadamente tenemos un taller de reparación de patrulleros que ha permitido recuperar algunos, de lo contrario, la situación sería muy difícil”, señaló Reino.