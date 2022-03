Reparaciones que no duran

Nuevamente el pavimento de avenida San Martín frente al hipermercado ha sufrido daños de consideración.

El sector derecho en dirección al cruce de Balcarce, en un tramo de 300 metros se encuentra realmente deteriorado y esto ha generado preocupación en los automovilistas. Ese mismo sector habría sido reparado no hace mucho tiempo atrás y nuevamente se ha roto. Puntualmente, el último trabajo se realizó el 11 de febrero de 2021 y en la ocasión se fueron reparando los planchones de pavimento deteriorados. En la actualidad, esos mismos sectores vuelven a presentar inconvenientes.

Aquí surgen varias preguntas: ¿los trabajos se efectúan correctamente? ¿Por qué no dura el asfalto? ¿Se le otorga el necesario tiempo de fraguado? O en realidad, ¿los trabajos se realizan con personal que no está capacitado?

Veremos qué medidas se toman al respecto, lo cierto es que las reparaciones no duran y el costo para tal fin es elevado.