Robaron cables de la VTV y quedó sin atención

Entre el viernes y el domingo, autores hasta el momento no identificados, se apoderaron de unos 70 metros de cable de la planta verificadora ubicada en avenida San Martín, lo que impidió el normal desarrollo de la actividad.

Según pudo saber Radio 100.9, por esta situación se han suspendido los turnos al menos de lunes y martes, aunque no se sabe bien cuando se puede restituir el servicio.

Trascendió que los turnos no se reprograman y que la planta operará hasta el 28 de septiembre, regresando a la ciudad en el mes de diciembre.

Consultadas fuentes de la VTV, manifestaron que fueron solicitados los cables sustraídos a Buenos Aires, aunque no se puede conocer con exactitud cuándo la planta volverá a atender con normalidad.