Santiago Lantella cerca del Turismo Pista

A la hora de efectuar declaraciones, Santiago Lantella es tan mesurado, correcto, analiza hasta el mínimo detalle como cuando está al comando de un automóvil de competición.

El recientemente consagrado campeón del Turismo Special de la Costa, seguramente continuará su campaña deportiva en 2022 incursionando en la Clase 2 del Turismo Pista, aunque el propio Lantella todavía no lo dé como un hecho consumado.

La aparición de fotografías del talentoso piloto local probando la butaca del auto y posando al lado del mismo, dio lugar a que Radio 100.9 lo consultara sobre su situación respecto a lo que ocurrirá el año próximo.

Cuando se le preguntó si el año que viene estará en el Turismo Pista, afirmó que “las posibilidades están, venimos trabajando en el presupuesto para cerrar el acuerdo y así poder hacer todo el campeonato. De parte del equipo hay buena predisposición, quiere que el auto lo podamos correr nosotros, está todo bien encaminado”.

EL AUTO Y PRUEBAS

En cuanto a la unidad que va a estar a disposición de Lantella, se trata de un Volkswagen Up, perteneciente al equipo que regentea Jorge Piedra, que tiene su base de operaciones en Necochea. Es un auto nuevo, que todavía no ha estado en pista.

Según se le informó a Lantella, la intención es poder realizar algunas pruebas en los primeros días del año nuevo, en el autódromo de Olavarría. No está confirmado el día, ya que lo que pretenden es que sea una jornada en la que la temperatura no sea muy agobiante, para poder desarrollar las pruebas con normalidad. También se evalúa la posibilidad de que además de las condiciones meteorológicas se tenga en cuenta lo laboral, por lo que la idea es girar, dentro de lo posible, el venidero fin de semana.

BUEN DEBUT

Hay que recordar que Santiago Lantella tuvo la posibilidad de debutar a través de una invitación en la categoría a mediados del corriente año, en el autódromo de Concepción del Uruguay, con un Fiat Uno Way. La actuación del ex campeón de la Monomarca del Atlántico despertó elogiosos comentarios, habiendo estado en la lucha por los primeros lugares, ante pilotos más experimentados, en la primera ocasión en la que se subía al auto y en un autódromo que no conocía.

