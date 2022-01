Se conocieron 25 despidos en Intesar y desplazaron al delegado

Dos trabajadores, identificados como Ezequiel y Carlos hablaron en Radio 100.9 para contar la situación que se vive en la puerta del obrador de la empresa Intesar S.A donde los empleados han determinado un quite de colaboración a raíz del probable despido de 25 trabajadores y el desplazamiento de Nahuel Arévalo como delegado de los trabajadores.

Según el relato de los trabajadores, se habrían incorporado dos delegados de la ciudad de Mar del Plata, obligando a Arevalo a dimitir en su cargo, luego de varias amenazas.

En tanto, se pudo conocer, que no todos los empleados han percibido sus haberes en tiempo y forma y que la medida de fuerza se va a extender hasta tanto se solucione el conflicto con los despidos y la reincorporación de Nahuel Arévalo, como delegado.

“Llegamos al obrador pensando en comenzar las tareas tal cual estaba previsto y nos encontramos con esta situación, donde hay una lista con 25 compañeros que van a ser despedidos y sin delegado. Por este motivo, se inicia un nuevo conflicto del cual no vamos a bajar los brazos hasta tanto, vuelva todo a la normalidad, ósea, trabajadores en el obrador junto al delegado que nosotros elegimos”, señalaron los trabajadores.