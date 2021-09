Se firmó acta acuerdo entre el Ejecutivo y el STM

Este viernes se produjo el acuerdo entre el Departamento Ejecutivo y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) tras el conflicto de las últimas semanas que incumbió a los trabajadores del Hospital Municipal.

El acta que rubricaron el secretario de Gobierno, Ricardo Stoppani; la secretaria general del STM, Filomena Santangelo; la secretaria de Finanzas, Xoana Martínez, y el secretario gremial, Mario Santangelo, expresa lo siguiente:

“Las bonificaciones dispuestas en el artículo 31 inciso c) del Convenio Colectivo de Trabajo, se establecen en: 2,5% del básico, para el personal con estudios secundarios completos acreditados, 5% para el personal con estudios terciarios completos acreditados y 7% para personal con estudios terciarios más universitarios en carrera menor a 5 años, completos acreditados. Las mismas se incluirán en el nuevo Convenio Colectivo de Trabajo y se abonarán a partir de su vigencia, que las partes se comprometen a que pueda ser a partir del 1 de enero de 2022.

“La bonificación de autogestión que se pasó del 5% al 11%, conforme Decreto 1995/21, se mantiene y se corrigen las causales que no impiden su percepción, conforme artículo 3º del decreto citado. Dicha bonificación no se pierde por:

Licencia por descanso anual;

Licencia por duelo familiar;

Licencia por nacimiento y adopción;

Licencia por atención de familiar directo, cónyuge y/o hijo/a, conviviente con enfermedad;

Licencia por asuntos particulares;

Licencia por donación de sangre, piel y órganos;

Licencia por citaciones policiales y/o judiciales, salvo que sea en carácter de imputado;

Licencia por pre examen y examen.

“Estas nuevas causales, regirán a partir del 1 de setiembre de 2021.

“Las instrumentadoras incluidas en el escalafón municipal, volverán a percibir el valor guardia que percibían conforme el decreto Nº 884/17, sin merma y la Dirección del Hospital, pone a disposición de las agentes, aportes del Fondo Educativo, para contribuir a solventar la carrera de Licenciatura en Instrumentación Quirúrgica.

“El Hospital Subzonal, se compromete a optimizar los tiempos y el mecanismo para el pase a 48 hs., del personal de 40 hs. por jubilaciones de los empleados que cumplen esa carga horaria de 48 hs. semanales.

“Se acuerda que el personal que trabaja de forma rotativa en semanas no calendarias, cuando esté de franco y sea convocado a laborar y concurra, percibirá ese día al 100%.

“Se ofrece al personal del Hospital que trabajó presencialmente en pandemia, seis jornadas de descanso antiestrés, a gozar desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de setiembre de 2022, a excepción del mes de diciembre de 2021, organizada por cada servicio, de manera tal que no genere reemplazos.

“A la Sra. Carla Gisela Coi se verá la posibilidad de obtenerle una beca del sistema provincial o nacional. El Hospital se compromete a contratarla una vez recibida.

“Con respecto a la agente María Cristina Garay, se evaluará en acuerdo de todas las partes involucradas, su definitiva ubicación laboral.

“Para la definición de un Reglamento del Hospital, el Asesor Legal del nosocomio se ofrece cualquier día de la semana de 8 a 13 hs., salvo que se halle de licencia, para avanzar en este trabajo.

“Del mismo modo que se hizo para los profesionales de Carrera Profesional Hospitalaria, el Departamento Ejecutivo se compromete a acompañar ante el Honorable Concejo Deliberante una Comunicación de apoyo a la inclusión en el sistema de insalubridad, a los fines exclusivamente previsionales para el personal escalafonado del Hospital que lo desee. A tal fin, el STM hará ante el HCD la respectiva presentación. Las partes dejan establecido que la definición final de esa inclusión es resorte exclusivo de la Provincia de Buenos Aires y se instrumenta por decreto de la Gobernación.

“Adicionalmente, salvo la reapertura de la paritaria determinada en el punto 4) del ACTA ACUERDO suscripta por las partes y aprobada por Decreto 1192/21, convalidado por Ordenanza 97/21, las partes declaran que no tienen ningún tema pendiente que pueda generar discrepancia en el corriente ejercicio y en particular, el STM se compromete, si surgiera algún causal de posible desinteligencia en el ámbito del Hospital, a respetar escrupulosamente los plazos y las formas que consagra el Decreto 272/06, en particular su artículo 7º, siguientes y concordantes, referido a conflictos en servicios considerados esenciales”.