Segmentación de tarifas: se habilita el registro para no perder el subsidio

La inscripción para que los usuarios puedan mantener los subsidios del Estado en las tarifas de electricidad y gas se abrirá el viernes próximo, anticipó la ministra de Economía, Silvina Batakis.

“En materia energética, este viernes ya va a estar listo y abierto para toda la población la implementación del decreto 332/2022, que tiene que ver con la segmentación de tarifas para los distintos tipos de población”, señaló la funcionaria.

En conferencia de prensa, Batakis garantizó la puesta en marcha del Registro de Acceso a los Subsidios de Energía (RASE) que tiene como fin identificar al 10% de los usuarios con mayor capacidad de pago para que dejen de percibir los subsidios. “Esto se a va a implementar según lo indicó el Presidente”, manifestó la titular del Palacio de Hacienda.

Diferentes niveles

Según el decreto 332, la segmentación se aplicará teniendo en cuenta tres niveles de usuarios:

– Nivel 1: son aquellos con ingresos mensuales totales del hogar que superen los $333.000, tener tres o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años, tres o más inmuebles o una embarcación o aeronave.

– Nivel 2: personas con ingresos mensuales totales del hogar mayores a 1,5 pero menores a 3 canastas básicas tipo 2 según el INDEC, no tener más de tres inmuebles y no poseer dos o más vehículos con una antigüedad menor a cinco años.

– Nivel 3: ingresos mensuales totales del hogar equivalente a 1 canasta básica tipo 2, tener menos de dos inmuebles o no poseer ninguno y no tener un vehículo con menos de tres años de antigüedad.

Batakis también dijo que la Argentina “tendrá exportaciones récord y eso nos permitirá sostener el gran incremento de precios que tuvo la energía a nivel mundial”.

“Con esa gran exportación del sector productivo, se puede sostener esta economía en crecimiento, que necesita un aumento de la provisión de energía en la Argentina”, resaltó.