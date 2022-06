Según datos del censo, no habría aumento de bancas en el Concejo

De acuerdo a los datos que arrojó el censo de 2010, Balcarce vio incrementado el número de concejales municipales que a partir de la elección del 2013, pasando de 16 a 18 bancas por tener más de 40 mil habitantes, exactamente 44.064.

Ahora, la realización del relevamiento poblacional ocurrido el pasado miércoles 18 de mayo bajo la modalidad presencial y on line arrojó como número extraoficial 44.769, el cual se verá modificado porque luego se sumaron más datos de aquellos que no habían completado dicho trámite.

No obstante, el número de bancas se mantendría inalterado de acuerdo al número conocido hasta el momento.