Sin conexiones de gas ¿Cuando se habilita el nuevo gasoducto en Balcarce?

El intendente de General Lavalle, José Rodríguez Ponte, junto a sus pares de Mar Chiquita, General Madariaga, Pinamar y Dolores presentaron ante el Enargas un escrito donde solicitan la autorización para que nuevos usuarios puedan conectarse a la red de gas natural.

En la carta se especifica que son muchos los vecinos perjudicados que, desde hace años esperan contar con la habilitación correspondiente, en el contexto de la falta de finalización del último tramo de obra del denominado gasoducto atlántico.

“Esta pretensión tiene años de espera, ya que existen pedidos insatisfechos desde el año 2014, lo que nos impide continuar con el desarrollo económico y social de las zonas y cuyo origen es la falta de capacidad del sistema del gasoducto de la costa”, describió al respecto Rodríguez Ponte.

Se menciona en la nota que, desde julio de 2019, quedó paralizada la obra luego de que se habilitara una primera parte de dicho sistema, lo que permitió que el mismo se encuentre nuevamente operativo.

“La distribuidora de la zona sumó aproximadamente 10.000 nuevos usuarios al servicio de Mar del Plata, Camet y Batán. Sin embargo y pese al tiempo transcurrido aún persiste la restricción total para usuarios no dependientes de la distribuidora zonal”, reclamaron desde Lavalle y las comunas restantes.

Por lo expuesto es que los municipios firmantes pidieron que se contemple la posibilidad de autorizar la habilitación de nuevos clientes, aunque sea gradualmente, de acuerdo al avance de las obras complementarias, dado que la permanencia de la restricción está poniendo en desventaja a los vecinos de todas las localidades restantes, generando un permanente malestar entre ellos.

Por último se solicitó una mayor transparencia y conocimiento sobre las condiciones operativas de este sistema y sus tiempos de refuerzo y habilitación ya que esto les permitiría mitigar la preocupación de los habitantes.

Esta situación también afecta a muchos vecinos de Balcarce, que no pueden acceder al servicio luego de varios años de espera. Hace tres meses atrás se había anunciado que el “Gasoducto” se ponía en marcha en Mar del Plata y que luego las localidades contiguas iban a tener la posibilidad de contar con habilitaciones para el servicio de gas, situación que no ocurrió.

Radio 100.9, recepcionó llamados de vecinos que han terminado sus viviendas y que aún no las pueden habitar debido a la falta del servicio. En algunos casos los reclamos datan de 5 años y otros menos, entre 2 y 3 años. “El gas pasa por la puerta, tenemos las conexiones listas, pero no tenemos servicio” explicaron, admitiendo que con los anuncios de la puesta en marcha del “Gasoducto de la Costa” en Mar del Plata, la realidad iba a ser otra. Los vecinos manifestaron que la empresa prestataria del servicio en Balcarce, Camuzzi, no puede especificar una fecha en la que va a brindar servicio, a pesar de los reclamos de los futuros usuarios.