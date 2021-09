TC del Sudeste: se destacaron Durutovich y Guariste

Las divisionales de APAC, el Turismo Sport 1850 y el TC del Sudeste pasaron el fin de semana por el circuito de Rauch, en lo que fue el desarrollo de un extenso programa con realización de pruebas con pilotos invitados para las dos clases de APAC.



GRAN RETORNO DE DURUTOVICH

En el TC del Sudeste una de las novedades fue el retorno, luego de 3 años de ausencia en la categoría, de Oscar Durutovich. Y el piloto local volvió de la mejor forma, fue protagonista todo el fin de semana en la lucha por puestos de punta.

Quedó con el 5° puesto en las pruebas de clasificación. Se impuso en el Súper 5 que animan los primeros 5 ubicados de la clasificación. Mantuvo su hegemonía al imponerse en la serie y repitió el halago en la prefinal, sosteniendo con su ya reconocido manejo aguerrido los ataques de Marcos Moreno. Largó en punta la final y con un excelente ritmo conservó esa posición, hasta que faltando poco más de una vuelta lo superó Moreno, cuando el auto empezó a quedarse sin batería y mermó su rendimiento, quedándose con un excelente segundo puesto.

BUEN TRABAJO DE GUARISTE

También fue para destacar lo hecho por Roberto Guariste en el TC del Sudeste, recuperando el protagonismo en la divisional. En las pruebas de clasificación quedó 8° y con destacado trabajo se impuso en la serie. Partió segundo en la prefinal y allí se mantuvo hasta que lo superó Moreno, finalizando 3°. En la final marchaba en el tercer lugar hasta que realizó un trompo que le hizo perder varios lugares. Recuperó y pudo arribar 5°, mostrándose nuevamente competitivo.

DIVITO-FERNANDEZ

No fue un buen fin de semana para Roberto Divito y Osvaldo Fernández, con el Chevrolet 400, en la Clase “B” de APAC. En clasificación Divito fue 18° entre los titulares y Fernández 16° en invitados, con un auto que no rendía y acusaba problemas de frenos.

En la serie Divito marchaba 5° cuando a causa de un fuerte golpe en la parte trasera debió abandonar. A poco de largar la final se rompió un palier y allí se terminó la carrera.

Fernández en su serie clasificó 5° y no participó de la final de invitados por la apuntada rotura de palier.

QUIROGA-JUNCO

También presentes en la Clase “B” con el Falcon de Adrián Junco. Entre los titulares, Pedro Quiroga fue 14° y Junco 7° en invitados en la clasificación.

En la serie de titulares Junco abandonó luego de sufrir un golpe de Di Fonzo. Esto lo obligó a largar la final último, puesto 25, desde donde se recuperó para terminar 9°.

Quiroga clasificó 6° en la serie. Venía realizando una interesante final, en el 10° puesto, cuando estando neutralizada la carrera con auto de seguridad recibió insólito un impacto de otro auto que lo sacó de pista y no pudo retornar a la carrera.

LOS RESULTADOS

Entre los titulares de la Clase “A” venció Diego Castañino (mecánica de la familia Méndez), seguido de Eracarret, Buduba, Walter, Laucirica, Zarzabal y Pablo Castañino.

“Finito” Pedersen, con el auto de Eracarret, se impuso entre los invitados. Luego se ubicaron Castejón (Finocchio), Alonso (Timo), Etchevarne (Castañino) y Aldasoro (Islas).

En la Clase “B” hubo novedades luego de la carrera. Entre los titulares venció Marcos Zarrabeitía, pero se lo sancionó con dos puestos por toque a Gonzalo Bayala, quedando como ganador Marcos Alonso, segundo Bayala, tercero Zarrabeitía y luego Elgadab, Granero, Callejo y Díaz.

Lucas Bayala venció entre los invitados, completando el podio Pedrero (Confalonieri) y Lanestosa (García).

Marcos Moreno fue el ganador en el TC del Sudeste, escoltado por Durutovich, Pedrero, Basualdo, Guariste, Flores y Garciarena, con el total de vueltas.

José Agustín Larroudé fue el ganador en el Turismo Sport 1850. Completaron el podio Laurenz y Rodríguez. El campeón Damián Pedrero (llegó 4°) fue excluido por toque a Lucas Fructuoso. Fueron excluidos Sebastián Hernández y Luciano Paraje por incidentes en parque cerrado.

PROXIMAS FECHAS

La continuidad del certamen será en el circuito “La Cascada”, de Tandil, donde tendrán lugar las últimas dos fechas. La próxima será el 24 de octubre, nuevamente con invitados para las clases de APAC, y el premio “Coronación” en el trazado serrano se anuncia para el 21 de noviembre.

¿ARRANCA 2022 EN BALCARCE?

Ya comenzaron a evaluarse posibilidades para el inicio de la temporada 2022. Al parecer la intención de la directiva de APAC es poner en marcha el próximo campeonato en el autódromo “Juan Manuel Fangio” de nuestra ciudad. Habrá que esperar el desarrollo de los hechos para tener más certezas en torno a esta información.

Escribe Marcelo Urra para www.puntonueve.com.ar