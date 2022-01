Tenía 1.98 de alcoholemia y chocó un auto estacionado

No tenía licencia, ni seguro

El conductor de un Peugeot 504 fue protagonista de un siniestro vial ocurrido en la madrugada del sábado en el sector de avenida Dorrego (40) y 27 al colisionar contra otro que estaba estacionado.

Si bien no se registraron heridos, solo daños materiales, el conductor del rodado en cuestión tenía 1.98 de alcohol en sangre, por lo que se procedió al secuestro del rodado ya que no poseía licencia de conducir, seguro, VTV y no poseía la Cédula correspondiente. En el lugar, trabajó personal de Tránsito de la Municipalidad.