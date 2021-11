Trabajadores de Intesar siguen sin cobrar

Así lo manifestó en Radio 100.9, Nahuel Arévalo, delegado de los trabajadores quien contó que a los trabajadores se les adeuda cuatro quincenas. En Balcarce son 150 trabajadores.

Si bien se han concretado varias reuniones, donde se les prometió a los trabajadores poner al día los salarios, esto aún no ha ocurrido. En tanto, el secretario general de la U.O.C.R.A, César Trujillo, sigue gestionando en el Ministerio de Energía de la Nación una salida a este conflicto que ya lleva más de tres meses.

“No entendemos cómo el intendente Esteban Reino todavía no ha tomado cartas en el asunto ya que hay 150 trabajadores que son de Balcarce y peligra su fuente laboral.”, señaló Arévalo.

Asimismo, este jueves se concretará una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo, donde se ha convocado a las partes, para que expliquen por qué aún no han depositado el dinero de los trabajadores en sus cuentas y qué va a pasar con la obra eléctrica en este sector de la provincia de Buenos Aires.