Turismo, arte y desarrollo productivo para fortalecer Balcarce

Se concretó este lunes la presentación del anteproyecto “Balcarce, memorias topográficas de un paisaje”, de Marcela Cabutt, que conjuga turismo, arte y desarrollo productivo en la ciudad. Comprende, fundamentalmente, intervenciones artísticas en circuitos turísticos como, por ejemplo, espacios serranos.

El encuentro con la prensa se produjo en la “Sala de los Intendentes”, contándose con la presencia del intendente municipal, Esteban Reino; el subsecretario de Turismo, Sebastián Vidal; la propia Cabutt, vinculada a Balcarce desde hace quince años, y la familia Zarategui-Fioriti, impulsora de esta acción.

Reino explicó que se trataba de un trabajo de más de una año y que cuenta con aval de todo el arco político de la ciudad. “Ojalá que muchos emprendimientos y los balcarceños, en general, lo podamos disfrutar, transformándose en el puntapié inicial de esta cruzada para lograr fuentes de trabajo genuino y que el sector que se mueve alrededor del turismo pueda tener su desarrollo”.

Por su parte, Walter Zarategui, manifestó que “como familia hemos tratado de estar en todas las necesidades que la ciudad ha tenido, porque fue mucho lo que la comunidad nos ha brindado”. “Nos pareció importante involucrarnos en un proyecto que marcara un antes y un después que no sea generado por un acto solidario simplemente”, señaló, al tiempo que sostuvo que “es un pequeño aporte desde nuestro lugar para que Balcarce cambie turísticamente”. Agradeció a Reino y a todos los concejales “por no hacer política de todo esto”.

Más tarde, Cabutt puntualizó que la idea apunta a generar, entre otras acciones, una serie de señalamientos con piezas de cerámica en senderos de recorrido público. Le corresponderá una forma particular modelada, realizada en arcilla industrial, pintada con caolín de Sierra Bachicha.

Los señalamientos fueron prácticas que desde los años 60 se han realizado dentro del campo del arte como una acción efímera, con la significación que dieron los contextos y territorios donde sucedían. Ellas, se materializaron con unos pocos elementos, como piedras, polvos minerales o marcaciones en tiza. Lo más importante era la acción y su carácter efímero. Gracias al registro fotográfico, que generalmente se hacía (hoy convertido en parte de un archivo), se puede conocer y trasmitir esta experiencia estética única.