Un 13 de octubre de…. 

1995: El presidente de la Cooperativa de Electricidad, doctor Gustavo Checchi, y el tesorero de la entidad, José Santamaría, confirman el inicio de acciones legales contra ex miembros del consejo de administración, a quienes se hace responsables del pago de indemnizaciones por retiro, vacaciones no gozadas y bonificaciones a dos ex integrantes de la mesa directiva, en el año 1991.

1997: Dos títulos en un torneo internacional de voley logran los equipos de infantiles varones y menores damas de nuestra ciudad. La delegación está a cargo de los profesores Hugo Ferrino y Marcelo Palumbo.

2000: La Policía Bonaerense y Gendarmería Nacional comienzan a trabajar juntos contra la inseguridad en el ámbito del distrito, respondiendo a una iniciativa lanzada por el jefe de la Sección Seguridad Balcarce de Gendarmería Nacional, segundo comandante Juan Carlos Escobar.

2002: El nadador balcarceño Marcos Mirón obtiene tres medallas de oro en los Torneos Binacionales que se desarrollan en Chile. Alcanza las preseas en 50 metros, en la posta 4×100 libres, y 4 x 100 4 estilos. Integra la delegación de la provincia de Córdoba.

2003: Tres sujetos armados irrumpen en una despensa y logran apoderarse de dinero en efectivo. El hecho se produce en el local “La Granjita”, ubicado en la calle 53 y 24.

2004: El presidente del INTA, ingeniero Carlos Cheppi, visita las instalaciones de la Estación Experimental Agropecuaria de nuestra ciudad con el objetivo de realizar un relevamiento que sirva para definir las obras de mantenimiento y expansión que se generarán en el futuro en esas dependencias.

2006: Miguel Angel “Rocky” Mignino se consagra campeón argentino en el certamen de fisicoculturismo que se realiza en San Telmo, con la participación de unos 200 deportistas de todo el país.

2007: Visita la ciudad la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Graciela Giannettasio. En un acto desarrollado en el Centro Integrador Comunitario (CIC) entrega subsidios destinados a la Sociedad Damas de Beneficencia, Hogar “Nuestro Sueño”, Sociedad Protectora de Animales y para la comisión pro capilla María Auxiliadora.

2008: Dos sujetos armados interceptan en la vía pública a una vecina y le sustraen todas sus pertenencias luego de golpearla. Se produce el hecho en calles 28 y 3 y resulta víctima Aurelia Barneche de Garita, domiciliada en calle 28 entre 1 y 3, a pocos metros del lugar del incidente.

2009: Los afiliados al Sindicato Luz y Fuerza General Pueyrredón, que se desempeñan en el ámbito de la Cooperativa de Electricidad, inician un paro de actividades en rechazo a la decisión adoptada por los dirigentes de la entidad e impulsada por el gremio Luz y Fuerza Mar del Plata, de dejar sin efecto el ingreso de 6 trabajadores a través de la Bolsa de Trabajo de General Pueyrredón.

2010: Es víctima de un importante robo el concejal del PJ Disidente, Mario Erdociain. El edil deja su automóvil estacionado en calle 20 y avenida Uriburu para dirigirse al Concejo Deliberante. En esas circunstancias fue violentada la puerta de su automóvil y le es sustraído un sobre que contenía una elevada suma de dinero.

2011: Afiliados al Sindicato de Trabajadores Municipales y de ATE marchan por la ciudad haciendo oír su rechazo a las propuestas de mejoras salariales ofrecidas por el gobierno municipal, manteniendo en pie las negociaciones.

2012: El Concejo Deliberante, por unanimidad, acuerda rechazar el proyecto del Departamento Ejecutivo comunal para adquirir un autoclave para el Hospital Municipal Subzonal. El tema había provocado fuertes cuestionamientos y denuncias sobre la licitación.

2014: Varios cuarteles del sudeste de la provincia de Buenos Aires participan en nuestra ciudad de una exigente capitación, realizada en el campo de entrenamiento de la Asociación de Bomberos Voluntarios, en el predio de la fábrica de postes de la Cooperativa de Electricidad.

2015: La Municipalidad firma un acuerdo de asociación estratégica con el municipio chino de Yanquing para comercializar papa con valor agregado en origen. Participan autoridades nacionales y provinciales.

2016: La gimnasta Paloma González se consagra campeona nacional en el certamen realizado en Neuquén. Forma parte del equipo que dirige el profesor Julio Iacovelli.

2017: Acusan de abuso sexual y corrupción de menores a un maestro mayor de obras de nuestra ciudad. Es detenido cuando circulaba con un joven, aunque luego fue liberado. La madre de un menor de 15 años presenta la denuncia.

2018: El ciclista Darío Fabano se consagra campeón en el torneo regional de rural bike, en pareja con el tandilense Maximiliano Aiello.

2019: El Museo Fangio recibe el certificado de la Norma IRAM42400 para museos en el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística. Es el primero en obtenerlo en el país.