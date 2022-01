Una esquina que requiere trabajo de fondo: 13 y 20

La intersección de las calles 13 y 20 está tan deteriorada como otras de la ciudad, salvo que en esta ocasión, la esquina fue reparada hace poco menos de tres meses.

Si bien por ese sector circula agua permanentemente que cae de un edificio próximo a la esquina mencionada, la reparación se deterioró al poco tiempo y prácticamente al mes comenzó a romperse.

Los vecinos habían manifestado a Radio 100.9, que la reparación debía ser de hormigón y no de asfalto negro ya que, se levanta en poco tiempo y no dura más de un mes.

Ahora no solo se levantó todo el material colocado, sino que además quedaron grandes pozos al descubierto. Es por ello, que solicitan que se hagan trabajos definitivos y no como los que se hicieron en repetidas oportunidades, ya que no duran.