Una mujer contó su calvario: sufre violencia de género

Desde hace una década, aseguró, viene sufriendo violencia de género. En más de una oportunidad, dijo, recurrió a la Justicia pero reconoció que a la hora de las mediaciones, y para preservar la relación de pareja, decidió continuar el vínculo sentimental.

Pero hace una semana, la situación tuvo su punto culminante cuando en medio de una fuerte discusión, Andrea Ojeda decidió escapar de la casa que ocupaba en la calle 23 entre 46 y 48.

Lo hizo a través de una ventana, junto con sus hijos de 13, 8, 4 y un año de edad, para preservar su integridad física.

Anteayer, a ese sitio acudió la Policía al existir una orden de desalojo emanada de la Justicia, según relató la propia Ojeda, contra quien era su pareja, pero no se cumplió con ese trámite. Desesperada por la situación que le toca padecer, Ojeda contó que escapó del hogar que le pertenece porque quien era su pareja “seguía siendo un golpeador compulsivo y además me maltrataba psicológicamente”.

Una y otra vez la víctima se preocupó por dejar en claro que “yo no abandoné mi casa. Protegí mi vida y la de mis cuatro hijos. Ahora el juez ordenó el desalojo y él no lo cumplió. Estuve tres horas (anteayer) esperando arriba de un móvil policial que él consiguiera un abogado. Mis hijos y yo no tenemos nada. Mi familia nos está ayudando”.

Ojeda, quien aseguró que “estoy amenazada” por lo que tiene un botón de pánico y además dijo que sobre el imputado pesa una restricción de acercamiento, dijo lamentándose que “vivía en un mundo de violencia”.

PEDIDO DE AYUDA

Tras pedir ayuda al intendente Esteban Reino y a la comunidad para que le faciliten una propiedad en alquiler y un trabajo, la mujer exigió que el juez interviniente siga adelante con la causa. “Esto es violencia de género. No se me escuchó cuando hice las denuncias… La Justicia se cagó en el bienestar de mi familia y favoreció al victimario. Con mis hijos quedamos en la calle con lo puesto; no tenemos ropa ni un techo para poder vivir”, concluyó.