Una vecina tuvo que dejar su casa por hechos de vandalismo

Una vecina del sector de calle 5 entre 32 y 34 N°1018, identificada como Leonela Pereyra, visitó los estudios de Radio 100.9 para manifestar que desde hace 5 años una familia contigua a su domicilio provoca destrozos en su vivienda, como por ejemplo, roturas de vidrios, faltante de canillas y, lo que es peor aún, amenazas de muerte reiteradas.

En este contexto, la víctima radicó una nueva denuncia en la Estación de Policía Comunal y hasta pidió la intervención de la Fiscalía local.

“Necesito una solución, me amenazó de muerte a mí y a mi marido y que me iba a prender fuego la casa. Ante este hecho y por mis hijos me tuve que ir a vivir al campo y nadie me da una respuesta” sentenció Leonela.