Vecinos de “La Movediza” hablan de desidia por parte del Municipio

Hace algunos días atrás los vecinos de “La Movediza” se reunieron con funcionarios policiales para manifestar su preocupación por la ola delictiva que existe en el lugar desde hace aproximadamente tres meses. En esa reunión, los efectivos policiales se comprometieron a dar respuesta al pedido de los habitantes de ese sector de la ciudad.

Ahora los propios vecinos han hecho visible otra problemática que abarca a gran parte de las calles de la ciudad, pozos y baches que hacen intransitable las calles 62, 47 y 78.

El último reclamo que efectuaron los vecinos fue el 25 de mayo de 2021, donde el propio intendente municipal, Esteban Reino, se comprometió a dar respuesta al pedido, situación que no ocurrió.

“La falta de mantenimiento de alcantarillas, cunetas y la no instalación de simples lomos de burro para que los camiones no sigan destrozando el poco asfalto que queda por la velocidad con la que transitan por la zona, brillan por su ausencia, empeorando la situación no solo de los caminos, sino también de la seguridad vial del barrio”, señalaron en las redes sociales.



La propuesta del Municipio fue en su momento la de levantar directamente el asfalto, tarea que se realizó sin el consentimiento de los vecinos, sobre calle 62 entre 39 a 47 lindando con el Cementerio Municipal. “Hoy no se puede transitar por dicho tramo, por todas las cortadas generadas por el agua y la falta de mantenimiento. No queremos eso para lo que queda del asfalto de 47 y 78. Debe ser el único lugar en el mundo, donde romperse un asfalto, en vez de mejorarlo, se retrocede pasándolo a tierra”, reflexionaron los vecinos.

Se pudo conocer que, la Municipalidad envió a distintas zonas cuadrillas de la Cooperativa de Electricidad para efectuar reparaciones en los pozos, pero al parecer nadie controló las tareas. Ni personal de la Cooperativa ni de Obras Públicas. “El resultado es el que está a la vista de los vecinos en el bacheo realizado en todo el pueblo, el cual es precario, mal hecho y de muy poca duración, mucho más en nuestra zona, donde presenta alto tránsito de camiones”, señalaron.

El barrio se encuentra en lo que se denomina “zona turística” en relación al ordenamiento territorial de Balcarce.