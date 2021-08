Yolanda Mena le respondió al STM y amenazó con iniciar acciones legales

En atención al conflicto gremial suscitado en el ámbito del Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati”, la jefa del Departamento de Enfermería, Yolanda Mena, remitió un escrito a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Filomena Santangelo, expresando lo siguiente:

“Dirijo a usted la presente en respuesta a su nota remitida en el día de ayer y que a estas alturas ya no me sorprende, por cuanto la misma tiene frases que resultan injuriantes. Esta persecución hacia mi persona se viene repitiendo desde hace un tiempo y a esta altura (desconozco los motivos) creo que resulta de tipo personal y no institucional como debiera ser.

“No debo aclarar cosas que resultan obvias pero si debo manifestarle que la suscripta jamás efectuó ningún tipo de persecución u hostigamiento hacia ninguna persona y mucho menos relacionado con la medida de fuerza que la entidad a su cargo está realizando.

“Debo aclararle que, como Jefa, si me corresponde efectuar un revelamiento para ver con qué personas cuenta la institución para atender a los pacientes en la medida de fuerza, a fin de poder diagramar la tarea, cosa que debió haber consensuado ese Sindicato con el Ejecutivo en el ámbito correspondiente y que escapa a mi competencia.

“Las responsabilidades que pretenden endilgarme resultan claramente ajenas a mi cargo, ya que ustedes perfectamente saben que es ese sindicato, juntamente con la Dirección, quienes deben coordinar en el ámbito correspondiente la manera de llevar adelante la medida de fuerza, motivo por el cual no puedo permitir que se use a mi persona para victimizarse como si desde la jefatura bajo mi responsabilidad hubiera impedido u obstaculizado llevar adelante la medida o coordinar la misma como corresponde.

“Hago saber que de continuarse con el hostigamiento hacia mi persona procederé al inicio de acciones judiciales ya que claramente desde esa Institución (de la que formé parte) se me está permanentemente descalificando e injuriando en forma personal”.